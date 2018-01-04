В 2018 году на образование в Украине выделили на 30% больше средств, чем в 2017-м, сообщили в Минобразования Украины. На сферу образования в Украине в 2018 году выделили больше средств, чем в 2017-м Фото: EPA Финансирование Национальной академии наук увеличили на 38%, а университетского образования – на 12,3%.В ведомстве отметили, что в 2017 году на образование выделили на 30% меньше средств – 4,7 млрд грн. "Хочу подчеркнуть одну вещь. Сегодня основное финансирование на науку идет в Национальную академию наук, которая абсолютно независима от Минобразования и распоряжается своим бюджетом самостоятельно. Так, в 2017 году в распоряжении было 2,7 млрд грн. Для сравнения, финансирование университетской науки составило только 621,5 млн грн. При этом часть этих средств идет на конкурсное финансирование научных проектов, которое могут также выигрывать институты НАН. Таким образом, университетская наука, за которую ответственно МОН, получает лишь 10% от общего объема финансов на науку", – сказала министр образования Лилия Гриневич.В министерстве отметили, что в бюджете на 2018 год предусмотрена важная новация – для НАН открыли программу "Поддержка развития приоритетных направлений исследований"."На финансирование этой программы в бюджет заложено 500 млн гривен. Мы предложили систему аттестации для научных учреждений, и те, кто достигнет высокого уровня, получат дополнительное научное финансирование. Мы хотим ввести подобную программу и для университетской науки. В течение 2018 года мы будем осуществлять подготовительную работу", – сообщила министр.1 января вступил в силу закон о госбюджете Украины на 2018 год. Предельный объем дефицита госбюджета предусмотрен в размере 80,6 млрд грн, или 2,4% ВВП. Предельный объем государственного долга установлен в размере 1999,3 млрд грн, что будет составлять 60% ВВП. Плановые объемы государственных гарантий определены на уровне 24 млрд грн. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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