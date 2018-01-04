Путинская пропагандистская “победа” в Сирии превратилась в позорный фарс. Об этом сказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов в комментарии, напомнив, что 31 декабря российские войска в Сирии понесли наибольшие потери за все время проведения военной операции, сообщает пресс-служба СНБО, передает

"Путинское пропагандистское заявление о победе российских военных в Сирии, с которого он начал свою четвертую президентскую избирательную кампанию, превратилась в низкий фарс, а военный парад, который он принимал на сирийской земле - на похоронную процессию", - сказал А.Турчинов.

По его словам, на российской авиабазе в Хмеймими было уничтожено по меньшей мере четыре бомбардировщика Су-24, два истребителя Су-35С, военно-транспортный самолет Ан-72 и склад боеприпасов.

"В этот же день во время выполнения боевого задания был уничтожен российский вертолет Ми-24", - отметил А.Турчинов, добавив, что российскому Генштабу и Министерству обороны не удалось скрыть такие масштабные потери.

Как сообщал 4 января в Минобороны РФ сообщили, что в Сирии во время обстрела погибли двое российских военнослужащих.

Напомним, в Минобороны РФ назвали фейком данные СМИ об уничтожении исламистами семи самолетов, находящихся на базе.

Ранее в ведомстве сообщили, что 31 декабря в 15 километрах от аэродрома Хама упал вертолет Ми-24. Оба пилота погибли. Борттехник получил травмы. Инцидент произошел из-за технической неисправности машины.

На базе Хмеймим расположена авиагруппа ВКС России. Она поддерживала наземные операции сирийской армии.

В декабре президент РФ Владимир Путин объявил о выводе части контингента из республики, однако российское присутствие на Хмеймими и в Тартусе решили сохранить.

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