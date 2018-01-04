Нефть стабильна, Brent торгуется у максимальных за 3 года $67,8 за баррель

Стоимость нефти слабо меняется в четверг, оставаясь на максимальных отметках за три года благодаря сигналам очередного сокращения запасов топлива в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 12:37 кв снизилась на $0,05 (0,07%) - до $67,79 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) повысилась к этому времени на $0,14 (0,23%) - до $61,77 за баррель.

Обе марки находятся на рекордных отметках с декабря 2014 года, а начало года стало для нефтяного рынка лучшим с 2012 года.

Как сообщил накануне Американский институт нефти (API), запасы нефти в США на прошлой неделе сократились на 5 млн баррелей. Официальные данные министерства энергетики страны будут обнародованы в четверг в 19:00 мск, и эксперты в среднем прогнозируют, что они укажут на снижение запасов на 4,7 млн баррелей.

Товарные запасы нефти в Штатах снижались последние 7 недель.

Запасы бензина в США, как ожидается, выросли за неделю на 2 млн баррелей, дистиллятов - на 1,3 млн баррелей.

Как показал опрос, проведенный Федеральным резервным банком (ФРБ) Далласа между топ-менеджеров нефтедобывающих компаний, фирмы готовы существенно увеличить число действующих буровых установок при ценах на WTI в диапазоне от $61 до $65 за баррель - так ответили 42% респондентов. Еще 31% опрошенных выразили готовность ввести в эксплуатацию новые установки, если цены превысят $66 за баррель.