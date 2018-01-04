Китайские ученые протестировали первый в мире беспилотный пассажирский дрон.

svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/stg-e1515067199897.jpg" title="Новости технологий: В Китае протестировали первый в мире пассажирский дрон (ВИДЕО)" alt="Новости технологий: В Китае протестировали первый в мире пассажирский дрон (ВИДЕО)" width="460" height="259"size-full wp-image-4665115" />

Старт продаж нового вида транспорт запланирован на май 2018 года, информирует svodka.net.

svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/maxresdefault-e1515067188595.jpg" title="Новости технологий: В Китае протестировали первый в мире пассажирский дрон (ВИДЕО)" alt="Новости технологий: В Китае протестировали первый в мире пассажирский дрон (ВИДЕО)" width="460" height="259"size-full wp-image-4665114" />

Дрон под названием Ehang 184 способен пока перевозить лишь одного пассажира и его багаж. Эксперты считают, что в ближайшем будущем он составит отличную конкуренцию привычному такси, ведь время на дорогу сокращается в разы.

Читайте: Впервые дрон столкнулся с пассажирским самолетом

Доступ к пользованию этим беспилотником обеспечивает специальная карточка, передают новости технологий.

svodka.net/wp-content/uploads/2018/01/dfrgt-e1515067178840.jpg" title="Новости технологий: В Китае протестировали первый в мире пассажирский дрон (ВИДЕО)" alt="Новости технологий: В Китае протестировали первый в мире пассажирский дрон (ВИДЕО)" width="460" height="256"size-full wp-image-4665113" />

Пассажирский квадрокоптер комплектуется четырьмя электродвигателями и способен складываться. Разработчики сообщают, что парковать новый вид транспорта можно будет не только во дворе, но и на балконах, крыше и террасе. Китайцы надеются, что в ближайшем будущем дома начнут строить с посадочными площадками для дронов.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира