Обвиненный в плагиате композитор и поэт Олег Влади, который написал песню "Я летала" для Аллы Пугачевой, отверг обвинения в копировании мелодии, сообщает сайт mk.ru.

Известно, что Влади попросил "оставить в покое Аллу Борисовну".

По его словам, он впервые услышал песню "Придуманная любовь" 1 января 2018 года и готов подтвердить свои слова "на любых полиграфах и детекторах".

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, выступление знаменитой российской певицы Аллы Пугачевой в новогоднем телеэфире обернулось скандалом.

На артистку, а точнее на автора песни, которую она исполнила в ночь на первое января на Первом канале, посыпались обвинения в плагиате.

Известно, что скандал поднял поэт Александр Вулых.

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