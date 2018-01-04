Столбик термометра в ночь на 4 января не опустился ниже +3,5°, что на 1,1° выше предыдущего рекордного значения температуры для этой даты, зарегистрированного в 1920 году. Минувшая ночь была рекордно теплой Фото: ЕРА (архив) Столбик термометра не опустился ниже +3,5°, что на 1,1° выше предыдущего рекордного значения температуры для этой даты, зарегистрированного в 1920 году.В обсерватории уточнили, что такие температурные показатели соответствуют концу октября.По данным учреждения, декабрь 2017 года в столице стал одним из самых теплых за 136 лет метеонаблюдения.За год в Киеве установлено 24 температурных рекорда – 2017-й стал третьим в списке самых теплых годов с начала наблюдений в 1881 году. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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