Столбик термометра в ночь на 4 января не опустился ниже +3,5°, что
на 1,1° выше предыдущего рекордного значения температуры для этой
даты, зарегистрированного в 1920 году. Минувшая ночь была рекордно
теплой Фото: ЕРА (архив) Столбик термометра не опустился ниже
+3,5°, что на 1,1° выше предыдущего рекордного значения температуры
для этой даты, зарегистрированного в 1920 году.В обсерватории
уточнили, что такие температурные показатели соответствуют концу
октября.По данным учреждения, декабрь 2017 года в
столице стал одним из самых теплых за 136 лет
метеонаблюдения.За год в Киеве установлено 24 температурных
рекорда – 2017-й стал третьим в списке самых теплых годов
с начала наблюдений в 1881 году.
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