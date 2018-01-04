|"Шахтер" и "Динамо" вошли в топ-50 самых дорогих команд мира
|04.01.2018 14:09
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Британское издание Soccerex обнародовало рейтинг "Football Finance 100" - самых богатых футбольных клубов мира, передает .
Донецкий "Шахтер" занял 22-е место с футбольным финансовым индексом в 0,993, а общая стоимость игроков составляла 108 млн евро. Киевское "Динамо" оказалось на 41-й строчке. Индекс "бело-синих" составляет 0,574, стоимость футболистов - 87 млн евро.
Так выглядит десятка самых дорогих клубов мира:
1. "Манчестер Сити" (Англия) с
футбольным финансовым индексом 4,883
Рейтинг составлялся по специальному футбольному финансовому индексу, разработанному Soccerex. Ключевыми переменными в расчетах были игровые активы (стоимость футболистов), фиксированные активы (стадион, база и другая недвижимость), банковские счета, инвестиционный потенциал владельца, долги клуба.