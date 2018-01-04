ГФС отчиталась о перечислении 12 млрд грн на строительство и реконструкцию дорог в 2017 году

Государственная фискальная служба (ГФС) отчиталась о перечислении 12,312 млрд грн в 2017 году на развитие дорожной инфраструктуры в рамках таможенного эксперимента, сообщило ведомство на своем сайте.

"В частности, по итогам прошлого года между лидеров по перечислению средств на реконструкцию дорог - Одесская таможня ГФС, которая направила 2,35 млрд грн, Киевская – 1,884 млрд грн, Львовская – 1,115 млрд грн, Киевская городская таможня – 1,39 млрд грн, Донецкая таможня – 1,28 млрд грн", - уточняет ГФС.

Как сообщалось, Верховная Рада продлила на год – до 1 января 2019 года – опыт по финансированию ремонта и реконструкции дорог за счет перевыполнения таможенных поступлений, а также ввела возможность дофинансирования по нему за счет Государственного дорожного фонда, начавшего работу с 1 января 2018 года.

"Дорожный эксперимент" стартовал в сентябре 2015 года. Согласно ему, половина суммы перевыполнения ежемесячных плановых таможенных поступлений (пошлина, акцизный налог по ввезенным в Украину подакцизным товарам, налог на добавленную стоимость по ввезенным на таможенную территорию Украины товаров) направлялись в спецфонды соответствующих региональных бюджетов.