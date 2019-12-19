Об этом сообщили в КК «Киевавтодор».

"17 декабря в 21:00 столичные дорожники начали аварийно-восстановительные работы на мосту им. Патона. Под местом проседания асфальтового покрытия обнаружили повреждение плиты автопроезда. На аварийном участке установят новую арматуру и зальют новую часть плиты", - говорится в сообщении.

Как напомнили в коммунальной корпорации, движение ограничено крайней правой полосой в направлении левого берега. Работы ведутся круглосуточно, их планируют завершить 23 декабря.

Конструкции моста им. Патона с момента строительства (сооружение введено в эксплуатацию в 1953 году) капитально не ремонтировали. Сейчас для безопасного пользования мостом на нем нужно провести масштабную реконструкцию.

Как сообщалось, в Киеве на мосту Патона обнаружили аварийное проседание покрытия, в связи с чем движение по мосту временно ограничат.

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