|Турчинов назвал позорным фарсом военную кампанию РФ в Сирии
|04.01.2018 14:14
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Российская военная кампания в Сирии превратилась в подлый фарс. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
"Путинское пропагандистское заявление о победе российских военных в Сирии, с которого он начал свою четвертую президентскую избирательную кампанию, превратилось в низкий фарс, а военный парад, который он принимал на сирийской земле - на похоронную процессию", - заявил секретарь СНБО.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Сирии разбился российский вертолет Ми-24, в результате чего погибли два пилота. Инцидент произошел 30 декабря. Кроме того в министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что двое российских военных погибли в результате обстрела авиабазы Хмеймим в Сирии в воскресенье, 31 декабря.
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