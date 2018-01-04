Российская военная кампания в Сирии превратилась в подлый фарс. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.

"Путинское пропагандистское заявление о победе российских военных в Сирии, с которого он начал свою четвертую президентскую избирательную кампанию, превратилось в низкий фарс, а военный парад, который он принимал на сирийской земле - на похоронную процессию", - заявил секретарь СНБО.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Сирии разбился российский вертолет Ми-24 , в результате чего погибли два пилота. Инцидент произошел 30 декабря. Кроме того в министерстве обороны Российской Федерации сообщили, что двое российских военных погибли в результате обстрела авиабазы Хмеймим в Сирии в воскресенье, 31 декабря.

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