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Кабмин выделил более 300 млн грн на зарплаты шахтерам
19.12.2019 11:37
На зарпаты шахтерам направили 322,6 миллиона гривен Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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