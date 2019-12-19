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Кабмин выделил более 300 млн грн на зарплаты шахтерам
19.12.2019 11:37
На зарпаты шахтерам направили 322,6 миллиона гривен
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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