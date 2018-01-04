Баллистическая ракета средней дальности была запущена с авиабазы Пукчанг. Она упала после отказа двигателей первой ступени, примерно после одной минуты полета

28 апреля 2017 г. запущенная военными КНДР ракета «Хвасон-12» упала на северокорейский город Токчхон в провинции Пхёнан-Намдо и нанесла серьезный урон комплексу промышленных или сельскохозяйственных зданий. Об этом сообщило американское издание The Diplomat со ссылкой на источник в правительстве США, информированный о программе вооружений КНДР, информирует еizvestia.com.

Баллистическая ракета средней дальности была запущена с авиабазы Пукчанг. Она упала после отказа двигателей первой ступени, примерно после одной минуты полета, заявил собеседник издания. За время полета она не поднялась выше уровня в 70 км. Разрушения на месте ее падения The Diplomat проверил по данным коммерческих спутников, делавших снимки Токчхона в апреле и мае.

Данные о неудачном запуске 28 апреля подтверждают, что КНДР продолжает ракетные пуски с разных точек. Испытания 28 апреля были третьей попыткой запуска ракеты «Хвасон-12», пишет издание.

В новогоднем телеобращении 1 января руководитель КНДР Ким Чен Ын заявил, что ядерная программа страны — не угроза, а реальность. По его словам, ядерная кнопка всегда у него на столе и следовательно США не смогут развязать войну против Северной Кореи. Президент США Дональд Трамп на это через Twitter попросил передать Ким Чен Ыну, что его кнопка больше, мощнее и работает.

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