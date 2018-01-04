Мой покойный дедушка рассказывал мне один случай с войны

Фашисты пришли в их деревню, издевались над людьми, собрали вечером всех детей и приставили к стенке 12 малышей, чтобы расстрелять... 20 мужчин с той деревни встали перед детьми, их расстреляли, дети живы, но спустя две минуты на них опять наставили оружие, стало еще 15-20 мужчин перед детьми, их опять расстреляли, фашистов это начало веселить, так продолжалось до тех пор пока все мужчины не были расстреляны...

Не осталось ни одного. И вот опять прицелы наведены на детей, но теперь перед ними стали женщины, которых было не так уже и много, фашисты посмеялись, еще раз прицелились, но уже в женщин. Спустя мгновенье раздался крик "ОГОНЬ!" и все фашисты, как один упали замертво на землю. Оказалось, что мужчины из деревни послали одного за помощью, сказали, что у него немного времени, что они задержат немцев и сохранят жизни детей.

Они сохранили жизни детей ценой своих. Эти 15-20 минут они мужественно становились перед детьми и понимали, что так нужно, что они настоящие мужчины и что это их последний день, последние минуты жизни... Дедушка был одним из этих детей.

Юрий Гилёв

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