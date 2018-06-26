Соломенский райсуд Киева оставил в силе решение детектива
Национального антикоррупционного бюро Украины о закрытии дела о
декларировании недостоверной информации экс-главой Нацбанка Украины
Валерией Гонтаревой. Расследование было прекращено в марте. На
Мальдивах Гонтарева была летом 2016 года Фото: National Bank Of
Ukraine / Flickr Ходатайство подавал в интересах не указанного в
документе лица адвокат Юрий Харченко. Жалоба касалась закрытия 16
марта уголовного производства в отношении Гонтаревой детективом
Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).Согласно
материалам дела, производство было открыто 18 августа 2017 года.
Речь идет о невнесении в декларацию потраченной в июле 2016 года
сумме в 249,93 тыс. грн. В результате производство закрыли "в связи
с установлением отсутствия в деянии состава уголовного
преступления".Детектив, в частности, мотивировал отказ в
продолжении расследования тем, что эта сумма "меньше
250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и, в свою
очередь, не образует объективной стороны состава уголовного
преступления", предусмотренного статьей "декларирование
недостоверной информации".15 марта Верховная Рада уволила
Гонтареву с должности главы НБУ. Она возглавляла Нацбанк с июня
2014 года. В декларации за 2016 год экс-глава НБУ указала
57 млн грн дохода.
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