Соломенский райсуд Киева оставил в силе решение детектива Национального антикоррупционного бюро Украины о закрытии дела о декларировании недостоверной информации экс-главой Нацбанка Украины Валерией Гонтаревой. Расследование было прекращено в марте. На Мальдивах Гонтарева была летом 2016 года Фото: National Bank Of Ukraine / Flickr Ходатайство подавал в интересах не указанного в документе лица адвокат Юрий Харченко. Жалоба касалась закрытия 16 марта уголовного производства в отношении Гонтаревой детективом Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ).Согласно материалам дела, производство было открыто 18 августа 2017 года. Речь идет о невнесении в декларацию потраченной в июле 2016 года сумме в 249,93 тыс. грн. В результате производство закрыли "в связи с установлением отсутствия в деянии состава уголовного преступления".Детектив, в частности, мотивировал отказ в продолжении расследования тем, что эта сумма "меньше 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц и, в свою очередь, не образует объективной стороны состава уголовного преступления", предусмотренного статьей "декларирование недостоверной информации".15 марта Верховная Рада уволила Гонтареву с должности главы НБУ. Она возглавляла Нацбанк с июня 2014 года. В декларации за 2016 год экс-глава НБУ указала 57 млн грн дохода. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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