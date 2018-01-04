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Шуфрич: Студенческий Майдан был разработкой Банковой. Говорят, не обошлось без Левочкина и Сивковича
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04.01.2018 14:15
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Экс-глава АП Сергей Левочкин и экс-заместитель секретаря СНБО
Владимир Сивкович, вероятно, стояли в 2013 году за организацией
студенческого Евромайдана, в котором не должны были принимать
участие политики. Такое предположение нардеп Нестор Шуфрич высказал
в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Шуфрич: Для
того, чтобы Яценюк, Кличко и Тягнибок не пиарились на теме
евроинтеграции, придумали студенческий Майдан Фото: Сергей Крылатов
/ Gordonua.com в эфире авторской программы основателя издания
"ГОРДОН" Дмитрия Гордона на канале "112 Украина" сказал
депутат Верховной Рады от Оппозиционного блока Нестор
Шуфрич."Студенческий Майдан был разработкой Банковой. Была тройка:
Кличко, Яценюк и Тягнибок (на тот момент – народные
депутаты Виталий Кличко от партии УДАР, Арсений Яценюк от
"Батьківщини" и Олег Тягнибок от партии "Свобода". – ). И
вот для того, чтобы забить их голос, чтобы они не пиарились на теме
евроинтеграции, придумали студенческий Майдан. Мол, будет
поставлена сцена со студентами, которые скажут: "Мы за Европу, но
без политиков". И это получилось у них, поскольку трое так
называемых лидеров оппозиции ничего не могли говорить, их студенты
очень грамотно забивали", – заявил Шуфрич.Он сказал, что не
может точно идентифицировать автора идеи."Говорят, не обошлось без
Левочкина (в 2013 году – глава АП Сергей
Левочкин. – ) и Сивковича (в 2013 году –
заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны
Владимир Сивкович. – ). Я с Владимиром много на эту тему
беседовал... Ну, сегодня никто не станет рассказывать, кто чемпион
в этом вопросе. Может быть, если бы иначе получилось, кто-то за
какой-то медалью или званием Героя Украины побежал", – добавил
нардеп.21 ноября 2013 года в Киеве начались митинги протеста,
ставшие реакцией на решение Кабинета Министров Украины о
приостановлении процесса подготовки к подписанию Соглашения об
ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Активисты митинговали
на Европейской площади (политический протест) и на Майдане
Незалежности (гражданский протест, так называемый студенческий
Майдан).После разгона активистов 30 ноября возле монумента
Независимости и начала массовых общенародных выступлений
гражданский протест сошел на нет.
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