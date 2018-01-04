Экс-глава АП Сергей Левочкин и экс-заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович, вероятно, стояли в 2013 году за организацией студенческого Евромайдана, в котором не должны были принимать участие политики. Такое предположение нардеп Нестор Шуфрич высказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону. Шуфрич: Для того, чтобы Яценюк, Кличко и Тягнибок не пиарились на теме евроинтеграции, придумали студенческий Майдан Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com в эфире авторской программы основателя издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона на канале "112 Украина" сказал депутат Верховной Рады от Оппозиционного блока Нестор Шуфрич."Студенческий Майдан был разработкой Банковой. Была тройка: Кличко, Яценюк и Тягнибок (на тот момент – народные депутаты Виталий Кличко от партии УДАР, Арсений Яценюк от "Батьківщини" и Олег Тягнибок от партии "Свобода". – ). И вот для того, чтобы забить их голос, чтобы они не пиарились на теме евроинтеграции, придумали студенческий Майдан. Мол, будет поставлена сцена со студентами, которые скажут: "Мы за Европу, но без политиков". И это получилось у них, поскольку трое так называемых лидеров оппозиции ничего не могли говорить, их студенты очень грамотно забивали", – заявил Шуфрич.Он сказал, что не может точно идентифицировать автора идеи."Говорят, не обошлось без Левочкина (в 2013 году – глава АП Сергей Левочкин. – ) и Сивковича (в 2013 году – заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Владимир Сивкович. – ). Я с Владимиром много на эту тему беседовал... Ну, сегодня никто не станет рассказывать, кто чемпион в этом вопросе. Может быть, если бы иначе получилось, кто-то за какой-то медалью или званием Героя Украины побежал", – добавил нардеп.21 ноября 2013 года в Киеве начались митинги протеста, ставшие реакцией на решение Кабинета Министров Украины о приостановлении процесса подготовки к подписанию Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом. Активисты митинговали на Европейской площади (политический протест) и на Майдане Незалежности (гражданский протест, так называемый студенческий Майдан).После разгона активистов 30 ноября возле монумента Независимости и начала массовых общенародных выступлений гражданский протест сошел на нет. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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