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Украина, РФ и ЕС проводят в Берлине переговоры по газу
19.12.2019 11:56
В Берлине стартовали трехсторонние газовые переговоры Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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