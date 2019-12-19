Путин выразил недоумение проектом о децентрализации на Украине

"Это что, взамен особого статуса?" - спросил президент. Он напомнил, "что такие меры должны быть согласованы с республиками." Об этом Путин заявил на ежегодной пресс-конференции в Москве.

Путин считает, что основа для урегулирования конфликта на Донбассе не потеряна.

"Но почему то Киев не хочет разведения войск по всей территории границ. Настораживает это. Но все равно работа "нормандского формата" это хорошо", - заявил Путин.

Путин также дал слово украинским журналистам.

Роман Цымбалюк грозится украинскими танками на Кубани.

Путин пошутил, "какие именно советские машины Киев хочет ввести на Кубань?"

Когда вы расформируется войска ДНР и ЛНР, спросил журналист. Он также поинтересовался, будет ли подписано новое газовое соглашение между Россией и Украиной.

"Что касается "Минска-2" и расформирования органов управления в республиках ДНР и ЛНР. Экс-президент Порошенко настаивал на том, чтобы под документом были подписи представителей непризнанных республик. А в ЛНР и ДНР отказывались это делать. Но Москва их все же уговорила, то есть Киев признал ДНР и ЛНР." Кроме того, Путин напомнил, что в Донбассе прошли демократические выборы. "В-третьих, в Минских соглашениях прописано, на что республики могут претендовать - язык, собственные правоохранительные органы." - Заявил Путин.

"Первый канал" также задал сразу несколько вопросов об Украине, Донбассе и Зеленском. Путин начал с последнего:

"Действующим коллегам характеристик не даю — язык не поворачивается".

Российский руководитель признался, что его насторожило заявление Зеленского "после того, как он уехал из Парижа, о том, что можно было бы пересмотреть Минские соглашения. Но так ситуация может зайти в полный тупик, ведь ключ соглашений — закон об особом статусе Донбасса, который должен быть добавлен в конституцию Украины. А украинские власти, кажется, этого не хотят. Есть и еще одна проблема."

"Нужен прямой разговор Киева с Донбассом, а его нет", — посетовал Путин.

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