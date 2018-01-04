Национальный оператор почтовой связи ПАО "Укрпошта" будет работать с переводами только через другие банки, но может получить лицензию на обмен валюты, сообщил заместитель главы НБУ Олег Чурий, комментируя постановление Нацбанка №138 от 21 декабря, которым регулятор разрешил национальным операторам почтовой связи предоставлять финансовую услугу по переводу средств и участвовать во внутригосударственных и международных платежных системах при условии получения лицензии НБУ на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов.

"Мы разрешили по сути компании "Укрпошта" принимать платежи. После принятия этого постановления компания сможет принимать платежи через посредничество банков. Они, непременно, могут получить лицензию на обмен валюты, как и другие финансовые компании, и выполнять операции по обмену валюты, но это при условии, если они получат такую лицензию", сказал О.Чурий он в эфире "Радио Вести".

Как сообщалось, "Укрпошта" выступает за предоставление ей права работать со средствами населения в рамках ограниченной банковской лицензии, в частности, открывая им счета. Однако Нацбанк выступает против, указывая на наличие на рынке четырех крупных госбанков, суммарная доля которых после приватизации ПриватБанка превысила 50% рынка.

ПАО "Укрпошта" входит в сферу управления Министерства инфраструктуры Украины. Предоставляет около 50 видов услуг в 11,5 тыс. отделениях по всей Украине. Штат предприятия насчитывает 73 тыс. работников, из которых 36 тыс. – почтальоны.