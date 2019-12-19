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Зеленский назначил Ельченко послом в США
19.12.2019 12:32
Ельченко назначили послом Украины в США
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
сша
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