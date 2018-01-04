|Актриса из фильма "Начало" и "Люди Икс" женилась на своей возлюбленной
|04.01.2018 14:21
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Популярная кинозвезда Эллен Пейдж опубликовала фото в Instagram с обручальным кольцом, в котором заявила, что женилась на своей возлюбленной.
"Не могу поверить, что эту невероятную девушку теперь могу называть своей женой. #emmaportner", - подписала она снимок
Пейдж - канадская актриса, известная главными ролями в фильмах "Джуно", "Начало" и "Люди Икс: Последняя битва".
"Люблю тебя, #ellenpage", - ответила избранница Пейдж, известный хореограф на Бродвее Эмма Портнер на своей собственной странице в той же социальной сети.
Известно, что впервые 30-летняя номинантка на "Оскар" и ее партнерша были замечены за страстным поцелуем в ресторане Café Gratitude в Лос-Анджелесе в июле прошлого года. О своей нетрадиционной ориентации актриса Пейдж заявила публично 14 февраля 2014 года во время конференции, посвященной правам человека.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, известный голливудский актер Орландо Блум, который расстался с Кэти Перри в феврале, до сих пор не завел серьезные отношения, но готов к новому браку.
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