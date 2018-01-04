Популярная кинозвезда Эллен Пейдж опубликовала фото в Instagram с обручальным кольцом, в котором заявила, что женилась на своей возлюбленной.

"Не могу поверить, что эту невероятную девушку теперь могу называть своей женой. #emmaportner", - подписала она снимок

Пейдж - канадская актриса, известная главными ролями в фильмах "Джуно", "Начало" и "Люди Икс: Последняя битва".

"Люблю тебя, #ellenpage", - ответила избранница Пейдж, известный хореограф на Бродвее Эмма Портнер на своей собственной странице в той же социальной сети.

Известно, что впервые 30-летняя номинантка на "Оскар" и ее партнерша были замечены за страстным поцелуем в ресторане Café Gratitude в Лос-Анджелесе в июле прошлого года. О своей нетрадиционной ориентации актриса Пейдж заявила публично 14 февраля 2014 года во время конференции, посвященной правам человека.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, известный голливудский актер Орландо Блум, который расстался с Кэти Перри в феврале, до сих пор не завел серьезные отношения, но готов к новому браку.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира