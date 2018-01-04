Выпускница религиозной школы 23-летняя Бейли Гибсон из американского города Сакраменто решила отомстить жениху, выставив свою девственность на аукционе, сообщает со ссылкой на и Mirror.

С самого детства Гибсон росла в очень религиозной семье, где по телевизору ей разрешали смотреть лишь религиозные каналы. В 16 лет ее отдали в закрытую христианскую школу, где запрещали общаться с мужчинами.

После окончания школы девушка познакомилась с парнем, которому собиралась отдаться после свадьбы. Но, парень не дождался самого главного дня в жизни и изменил Бейли с ее подругой.

Тогда обманутая девушка решила отомстить и выставила свою девственность на специальном аукционе. Владелец аукциона обещает девушке большую прибыль, так как недавно ему удалось продать невинность 20-летней особы за 400 тысяч долларов. Половину он оставил себе.

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