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Путин уверен, что Украина и РФ договорятся по газу
19.12.2019 12:51
Путин считает, что Россия и Украина смогут договориться по газу
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
политика
события
украина
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