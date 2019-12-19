Путин выразил недоумение тем, что США вводят антироссийские санкции, чтобы "сохранить транзит через Украину".
"Мы вообще-то и сами хотим его сохранить", - подчеркнул Путин.
"Если бы США хотели помочь Украине, денег бы дали", - считает российский руководитель.
"Фига с два, ничего нет", - отметил он.
'Нас в чём-то обвиняют в отношении Украины. Хотят якобы помочь.
А на самом деле что хотят сделать: чтобы Украина пополняла бюджет за российский счёт.
Сами дайте денег, помогите.
Дайте по льготным ставкам кредиты хорошие на долгие период. Фига с два, ничего нет", - заявил Путин.
"Санкции США будут сказываться на уровне межгосударственных отношений с Россией", - считает Путин.
Путину задали вопрос об объемах транзита газа:
"Мы не собираемся заключать на какой то срок газовое соглашение к потом отказываться от него. Мы хотим оставить украинский транзит и даже скидку дать", - заявил Путин.
"Россия будет искать решение по газу, приемлемое для всех, в том числе Украины", - подчеркнул президент.
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