Ученые научились делать сперматозоиды из стволовых клеток Команда Азима Сурани из Института Гердона сделала еще один шаг на пути к созданию в лаборатории спермы из стволовых клеток. Ученые, полагает The Guardian, прошли уже половину пути к решению это революционной задачи, но сам Сурани допускает, что прорыва придется ждать еще около 10 лет. Впрочем, уже совершенно ясно, что в лечении бесплодия скоро произойдет коренной перелом, информирует svodka.net. И мужские, и женские половые клетки образуются из первичных — гоноцитов. Их развитие — гаметогенез — некоторое время идет по одному пути, в ходе которого происходит мейоз и в клетке остается половинный набор хромосом. Затем клетки получают «специализацию», развиваясь в сперматозоиды или яйцеклетки. В человеческом теле общая фаза длится около восьми недель, и пока полностью воспроизвести ее в лабораторных условиях не удается. Это крайне важно не только для получения способных к оплодотворению клеток, но также и потому, что любая мутация, возникшая на этом этапе, в случае оплодотворения будет передаваться из поколения в поколение.

«Биологические часы» помогут подобрать персональное лечение Ранее ученым удалось получить лабораторным путем жизнеспособную сперму мышей. Однако, когда в семенники мыши вживили гоноцит человека, в результате получилась неспособная к оплодотворению сперма. Сурани указывает на важность соблюдения внутренних темпов развития сперматозоидов — у мышей этот процесс происходит намного быстрее: 13 дней против 8 недель у человека. «Полпути», о которых пишет The Guardian, — это первые четыре недели развития, именно эту отметку надеется преодолеть в лабораторных условиях команда Сурани. Профессор выступил с докладом на конференции Progress Educational Trust в Лондоне и предложил обойтись без мышей. По его мнению, прогрессу помогут искусственные семенники. Он утверждает, что в лабораторных условиях гоноциты в искусственной среде перешли к следующему процессу на пути к формированию полноценного сперматозоида — «очистке» ДНК от следов воздействия внешней среды. Статья о результатах исследования готовится к печати. Читайте: Ученые определили источник загадочных космических сигналов Сурани, однако, оговаривается, что до практического применения результатов исследований в лечении бесплодия еще очень далеко — могут пройти годы. Но он надеется, что ученые, шаг за шагом воспроизводя стадии производства половых клеток, смогут понять фундаментальные основы зарождения жизни, а также причины бесплодия. The Guardian указывает, что даже гипотетический полный успех микробиологов будет лишь первым шагом на пути к лечению бесплодия с помощью выращенных искусственно сперматозоидов или яйцеклеток. Как только это станет возможным, необходимо будет пересмотреть законодательные барьеры и решить ряд этических проблем. Например, в настоящее время законы Великобритании запрещают использовать искусственную сперму для оплодотворения.



