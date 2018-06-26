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Украинский активисту Мовенко изменили реальный срок на условный
26.06.2018 13:44
Украинский активисту Мовенко изменили настоящий срок на условный
В зал "суда" активиста не привезли, он присутствовал на заседании по конференц-связь с Симферопольского СИЗО
Так называемый "Севастопольский городской суд" в аннексирована Крыму изменил срок наказания украинском активисту Игорю Мовенко, которого ранее приговорили к 2 годам лишения свободы за якобы "экстремистские посты" в соцсети. Ему изменили настоящий срок заключения на один год условно.
Украинский активисту Мовенко изменили реальный срок на условный Игорь Мовенко. Фото: "15 МИНУТ"1

"Севастопольский городской суд" рассмотрел апелляционную жалобу защитников Игоря Мовенко. В зал "суда" активиста не привезли, он присутствовал на заседании по конференц-связь с Симферопольского СИЗО.

Напомним, подконтрольный Кремлю Гагаринский районный "суд" Севастополя приговорил украинского активиста Игоря Мовенко на 2 года заключения по обвинению в экстремизме.

МИД Украины отреагировал на осуждение в Крыму активиста Мовенко.

Ранее на заседании Гагаринского районного "суд" в аннексирована Россией Севастополе по делу крымчанина Игоря Мовенко, подсудимый заявил о применении к нему физического силы со стороны российских силовиков.

Игоря Мовенко в сентябре 2016 года на Севастополе жестоко избил прежний сотрудник украинского спецподразделения МВД Владимир Суходольский за украинскую символику на его велосипеде.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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