В зал "суда" активиста не привезли, он присутствовал на заседании по конференц-связь с Симферопольского СИЗО

"Севастопольский городской суд" рассмотрел апелляционную жалобу защитников Игоря Мовенко. В зал "суда" активиста не привезли, он присутствовал на заседании по конференц-связь с Симферопольского СИЗО.

Напомним, подконтрольный Кремлю Гагаринский районный "суд" Севастополя приговорил украинского активиста Игоря Мовенко на 2 года заключения по обвинению в экстремизме.

МИД Украины отреагировал на осуждение в Крыму активиста Мовенко.

Ранее на заседании Гагаринского районного "суд" в аннексирована Россией Севастополе по делу крымчанина Игоря Мовенко, подсудимый заявил о применении к нему физического силы со стороны российских силовиков.