|Украинский активисту Мовенко изменили реальный срок на условный
|26.06.2018 13:44
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В зал "суда" активиста не привезли, он присутствовал на заседании по конференц-связь с Симферопольского СИЗОТак называемый "Севастопольский городской суд" в аннексирована Крыму изменил срок наказания украинском активисту Игорю Мовенко, которого ранее приговорили к 2 годам лишения свободы за якобы "экстремистские посты" в соцсети. Ему изменили настоящий срок заключения на один год условно.
Игорь Мовенко. Фото: "15 МИНУТ"1
"Севастопольский городской суд" рассмотрел апелляционную жалобу защитников Игоря Мовенко. В зал "суда" активиста не привезли, он присутствовал на заседании по конференц-связь с Симферопольского СИЗО.
Напомним, подконтрольный Кремлю Гагаринский районный "суд" Севастополя приговорил украинского активиста Игоря Мовенко на 2 года заключения по обвинению в экстремизме.
МИД Украины отреагировал на осуждение в Крыму активиста Мовенко.
Ранее на заседании Гагаринского районного "суд" в аннексирована Россией Севастополе по делу крымчанина Игоря Мовенко, подсудимый заявил о применении к нему физического силы со стороны российских силовиков.
Игоря Мовенко в сентябре 2016 года на Севастополе жестоко избил прежний сотрудник украинского спецподразделения МВД Владимир Суходольский за украинскую символику на его велосипеде.