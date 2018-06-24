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США напомнили Украине о коррупции и долге МВФ
24.06.2018 15:01
США напомнили Украине о коррупции и долге МВФ Пресс-секретарь Госдепа США Хизер Нойерт призвала Украину к созданию антикоррупционного суда, отвечающего требованиям требованиям Международного валютного фонда.

Соединенные Штаты, по словам пресс-секретаря, призывают Украину вести всеобъемлющие, глубокие и своевременные реформы, которые были заявлены во время Революции достоинства: экономический рост, прекращение коррупции и европейское будущее для украинцев. Особо Хизер Нойерт подчеркнула создание независимого независимого антикоррупционного суда, поскольку коррупция угрожает демократическому развитию и процветанию Украины.

Представитель Госдепа предложила обсудить все вопросы непосредственно с Международным валютным фондом и принять законопроект, который соответствует его требованиям.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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