Певец Александр Кривошапко поделился снимком с маленькой дочерью. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Кривошапко: 2017-й подарил мне самое большое счастье в жизни Фото: Александр Кривошапко / Facebook Фото он разместил в Instagram."2017-й, ты был сложным. Ты терзал меня. Но, почувствовав, что 2018-й наступает тебе на пятки, сжалился надо мной и подарил самое большое счастье в жизни", – написал он по случаю Нового года. Ну что , 2017-й... ты был сложным . Ты терзал меня . Но , почувствовав , что 18-й наступает тебе на пятки , сжалился надо мной и подарил самое большое счастье в жизни . Ты очень поменял меня . Поменял настолько , что даже близкие не всегда верят , что перед ними действительно я. Скажу тебе огромное спасибо и проведу , будучи признателен тебе за невероятную школу Жизни , через которую мне пришлось пройти во время твоего правления . Прощай навсегда , 2017-й. Ты в моей памяти ! Публикация от Александр Кривошапко (@alexanderkrivoshapko) Дек 31, 2017 at 9:50 PST Незадолго до рождения дочери Кривошапко впервые показал в Instagram ее мать. До этого о своей новой возлюбленной певец публично не рассказывал. Кривошапко был женат на хореографе Татьяне Денисовой, которая старше него почти на 12 лет. Они познакомились на проекте "Х-фактор", где Денисова была постановщицей, а Кривошапко – конкурсантом. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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