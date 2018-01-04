|Финалист "Х-фактора" Кривошапко показал дочь
|04.01.2018 14:23
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Ну что , 2017-й... ты был сложным . Ты терзал меня . Но , почувствовав , что 18-й наступает тебе на пятки , сжалился надо мной и подарил самое большое счастье в жизни . Ты очень поменял меня . Поменял настолько , что даже близкие не всегда верят , что перед ними действительно я. Скажу тебе огромное спасибо и проведу , будучи признателен тебе за невероятную школу Жизни , через которую мне пришлось пройти во время твоего правления . Прощай навсегда , 2017-й. Ты в моей памяти !Публикация от Александр Кривошапко (@alexanderkrivoshapko) Дек 31, 2017 at 9:50 PST
Незадолго до рождения дочери Кривошапко впервые показал в Instagram ее мать. До этого о своей новой возлюбленной певец публично не рассказывал. Кривошапко был женат на хореографе Татьяне Денисовой, которая старше него почти на 12 лет. Они познакомились на проекте "Х-фактор", где Денисова была постановщицей, а Кривошапко – конкурсантом.
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