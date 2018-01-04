Киев подал списки с предложением обмена приблизительно "10 на 10"

Процесс освобождения незаконно удерживаемых в ОРДЛО не заканчивается, уже поданы списки на обмен приблизительно 10 на 10 человек, заявляет предстоятель Украинской православной церкви (Московского патриархата) митрополит Онуфрий (Березовский).

"Обмен военными - это светлое событие. И этот процесс не завершается, мы подали новые списки со своими предложениями, на той стороне они будут рассматриваться и будут переговоры... Списки небольшие, человек 10 на 10 приблизительно мы подали", - сказал он во время встречи с родственниками освобожденных украинцев и "киборгами" в четверг в Киеве.

Митрополит Онуфрий также призвал освобожденных украинцев присоединиться к процессу обмена.

"Прошу вас подать списки: кто там еще остался, где, что... Процесс идентификации сложный, где кто числится. Если вы знаете, кто там остался, то говорите, мы будем использовать эту информацию", - сказал он.

При этом глава УПЦ (МП) подчеркнул: "Церковь действует в плоскости милосердия, политики - в плоскости закона. У нас законы одни, в Донецке другие, мы просим, чтобы помнили, что все мы люди. Если мы не научимся друг друга прощать, то мы уничтожим друг друга".

Как сообщалось, 27 декабря 2017 года были освобождены 74 незаконно удерживаемых украинца. Стороне ОРДЛО были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами с 2015 года.