Львовян разочаровали салюты и фейерверки в городе, которые продолжались, несмотря на просьбы воюющих на Донбассе украинских военных.

Так, местная жительница Ольга Вербицкая написала гневный пост, который тут же поддержали единомышленники, пишет со ссылкой на .

"Было время, когда я гордилась, что я львовянка, когда я в любом уголке мира за достоинство львовян "боролись" до изнеможения, но сейчас - мне стыдно! Мы удивительным образом стали негодяями, которым безразлична, чья-то боль. Неужели те салюты или петарды важнее спокойного сна и уважения к тем, кто был на войне? Вы ходите от клуба к клубу от генделика к генделику и для вас жизненно важно запустить салют?" - возмутилась она.

Пользователи разделили ее возмущение. "Для средств, потраченных на эту пиротехнику, можно было бы найти лучшее применение", - пишут они.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира