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В Великобритании кадеты ВВС получили рождественские открытки от Кейт Миддлтон
19.12.2019 13:27
Кейт Миддлтон разослала рождественские открытки кадетам ВВС Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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