Системой «Бук» управляют 3 человека. Курс обучения в Финляндии длится 1 год, он дает базовый уровень знаний.

В ходе расследования катастрофы пассажирского самолета рейса МН17 выяснилось, что оператор ракетной установки «Бук» мог и не знать, что стреляет в пассажирский самолет «Малайзийских авиалиний», информирует еizvestia.com.

Об этом в одной из программ на голландском телевидении рассказывает прежний командир финского батальона «Бук» Эса Келоними, который очень помог в расследовании причин крушения.

По его словам, системой «Бук» управляют 3 человека. Курс обучения в Финляндии длится 1 год, он дает базовый уровень знаний. Чтобы в полной мере освоить навыки управления «Буком», нужно больше времени, а чтобы стать настоящим профессионалом, нужны многие годы учебы.

Как известно, в Донецке была замечена пусковая установка системы «Бук», но, отмечает финский специалист, это лишь одна из составляющих большого комплекса. В его состав также входит мобильный командный пост, который управляет системой, и радар, передающий данные о воздушных объектах на командный пост. Также в составе комплекса есть другие пусковые установки.

Читайте: В отношении Полански начато новое расследование

По словам Келоними, пусковая установка и сама по себе может осуществить выстрел, но ее оператор «не будет знать, куда стреляет».

«Потому что неизвестно, где находится цель», — пояснил он.

При этом, отмечает знаток, у пусковой установки есть и свой радар, который отслеживает цель. Однако даже при наличии опытного оператора он не слишком точный, ему трудно отличить военный самолет от пассажирского и вообще определить тип летательного аппарата.

Читайте: В отношении Полански начато новое расследование

В программе было также озвучено мнение, что действиями оператора управляли из России.

В целом эксперты сошлись во мнении, что применение боевиками пусковой установки «Бук» против украинских самолетов — безответственное решение.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 в Донецкой области.

Погибли 298 человек, находившихся на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) — граждане Нидерландов.

Международная команда расследователей Bellingcat обнародовала доклад, в котором говорится о том, что перевозка установки «Бук», из которой предположительно был сбит самолет рейса MH17, осуществлял отставной российский генерал-майор Сергей Дубинский.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира