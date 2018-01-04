В августе 2017 года на территории Одесского следственного изолятора
было обнаружено тело сотрудницы учреждения. В ходе следственных
действий правоохранители установили, что к убийству может быть
причастен 39-летний арестант. Останки обнаружили в мусорном
контейнере Фото: Поліція Одеської області / Facebook .Сообщение об
исчезновении сотрудницы правоохранители получили в 19.00 17
августа. Части тела погибшей нашли работники СИЗО, которые
самостоятельно проводили поиски.Останки обнаружили в мусорном
контейнере в хозяйственной части изолятора.Подозреваемый в
убийстве, 39-летний арестованный, который находился в следственном
изоляторе, обвиняется в совершении преступления по статье
Уголовного кодекса Украины "умышленное убийство, совершенное лицом,
ранее совершившим умышленное убийство".Кроме того, сейчас идет
судебное разбирательство в отношении бывшего руководителя СИЗО по
факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира