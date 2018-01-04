В августе 2017 года на территории Одесского следственного изолятора было обнаружено тело сотрудницы учреждения. В ходе следственных действий правоохранители установили, что к убийству может быть причастен 39-летний арестант. Останки обнаружили в мусорном контейнере Фото: Поліція Одеської області / Facebook .Сообщение об исчезновении сотрудницы правоохранители получили в 19.00 17 августа. Части тела погибшей нашли работники СИЗО, которые самостоятельно проводили поиски.Останки обнаружили в мусорном контейнере в хозяйственной части изолятора.Подозреваемый в убийстве, 39-летний арестованный, который находился в следственном изоляторе, обвиняется в совершении преступления по статье Уголовного кодекса Украины "умышленное убийство, совершенное лицом, ранее совершившим умышленное убийство".Кроме того, сейчас идет судебное разбирательство в отношении бывшего руководителя СИЗО по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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