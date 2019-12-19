|Все больше украинцев считают Россию агрессором
|19.12.2019 13:36
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Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической группы "Рейтинг", проведенного 13-17 декабря.
"За последний месяц выросло количество респондентов, которые считают Россию страной-агрессором по отношению к Украине – с 64% до 70%. Противоположного мнения придерживаются 21% опрошенных", – отмечают социологи.
Последних больше только на Юге и особенно на Востоке страны и между сторонников партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
Опрос проводился 12−17 декабря между 2500 респондентов, ошибка составляет не более 2,0%.
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