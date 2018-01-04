Президент Петр Порошенко подписал закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание путем совершенствования порядка принудительного взыскания задолженности по уплате алиментов».

Как отмечается в сообщении пресс-службы главы государства, документ направлен на обеспечение надлежащего выполнения решений о взыскании алиментов.

Закон позволит уменьшить задолженность по уплате алиментов, а также обеспечит надлежащее содержание лиц, получающих алименты. Законом внесены изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях, Семейный кодекс Украины, Гражданский процессуальный кодекс Украины, законы Украины «О дорожном движении», «О порядке выезда из Украины и въезда в Украину граждан Украины», «О Государственной пограничной службе Украины», «О судебном сборе», «О Национальной полиции», «Об исполнительном производстве» и усовершенствован порядок взыскания алиментов. Введены новые средства принудительного исполнения решений в отношении должников, имеющих задолженность по уплате алиментов в размере, который совокупно превышает сумму соответствующих платежей за 6 месяцев.

В частности, законом устанавливается временное ограничение таких лиц в праве выезда за пределы Украины, временное ограничение должника в праве управления транспортными средствами, временное ограничение должника в праве пользования огнестрельным охотничьим, пневматическим оружием, временное ограничение должника в праве охоты.

Кроме того, предусмотрен новый вид административного взыскания — общественно полезные работы, которые заключаются в выполнении лицом, совершившим административное преступление, платных работ, вид которых определяет соответствующий орган местного самоуправления.

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