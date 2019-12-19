Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, быть ли новой нормандской встрече с Зеленским.
"Что касается встречи в апреле, она станет актуальной, если будут позитивные изменения.
Наши партнеры не хотят разведения по всей линии.
Есть и позитивные, и есть вещи, которые настораживают.
Продолжение в нормандском формате должно быть", - сказал Путин, дав понять, что "позитивных изменений" на данный момент недостаточно.
Также Путина насторожило заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Минские соглашения можно пересмотреть.
"Ну, нет ничего, кроме минских соглашений.
Меня насторожило заявление Зеленского о том, что можно и пересмотреть.
Если начнется пересмотр, то ситуация зайдет в тупик", - заявил он.
Также по его словам, закон об особом статусе должен быть имплементирован в украинскую Конституцию.
"Судя по всему, ни прежнее украинское руководство, ни действующее этого не хотят.
Нужен прямой разговор с Донбассом, но его не хотят.
Сейчас говорят, что будет закон о децентрализации.
Это что, взамен?
Если это касается Донбасса, это должно быть согласовано.
И это настораживает". - Заявил Путин.
Украинская оппозиция воспользовалась законопроектом о земле и начала наносить удары по президенту страны Владимиру Зеленскому, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
"Вроде как поддерживают (западные силы - ред.) нынешний украинский режим и его руководство, а в то же время, на мой взгляд, наносят серьезные удары. Теперь требуют, чтобы землю начали продавать.
Для украинцев земля имеет сакральное значение. Конечно, оппозиция сразу этим воспользовалась и начала наносить внутриполитические удары по Зеленскому", - отметил Путин.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира