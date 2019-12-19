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"Если будут позитивные изменения". Путин прокомментировал возможность новой встречи в Нормандском формате
19.12.2019 13:48

Президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, быть ли новой нормандской встрече с Зеленским.

"Если будут позитивные изменения". Путин прокомментировал возможность новой встречи в Нормандском формате

"Что касается встречи в апреле, она станет актуальной, если будут позитивные изменения.

 

Наши партнеры не хотят разведения по всей линии.

 

Есть и позитивные, и есть вещи, которые настораживают.

 

Продолжение в нормандском формате должно быть", - сказал Путин, дав понять, что "позитивных изменений" на данный момент недостаточно. 

Также Путина насторожило заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что Минские соглашения можно пересмотреть.

 

"Ну, нет ничего, кроме минских соглашений.

 

Меня насторожило заявление Зеленского о том, что можно и пересмотреть.

 

Если начнется пересмотр, то ситуация зайдет в тупик", - заявил он.

Также по его словам, закон об особом статусе должен быть имплементирован в украинскую Конституцию.

 

"Судя по всему, ни прежнее украинское руководство, ни действующее этого не хотят.

 

Нужен прямой разговор с Донбассом, но его не хотят.

 

Сейчас говорят, что будет закон о децентрализации.

 

Это что, взамен?

 

Если это касается Донбасса, это должно быть согласовано.

 

И это настораживает". - Заявил Путин. 

Украинская оппозиция воспользовалась законопроектом о земле и начала наносить удары по президенту страны Владимиру Зеленскому, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.

"Вроде как поддерживают (западные силы - ред.) нынешний украинский режим и его руководство, а в то же время, на мой взгляд, наносят серьезные удары. Теперь требуют, чтобы землю начали продавать.

 

Для украинцев земля имеет сакральное значение. Конечно, оппозиция сразу этим воспользовалась и начала наносить внутриполитические удары по Зеленскому", - отметил Путин.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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