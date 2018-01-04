В Бучанской исправительной колонии осужденные жалуются на нашествие крыс

Мониторинговый визит сотрудников секретариата уполномоченного по правам человека Верховной Рады в рамках реализации национального превентивного механизма против пыток зафиксировал ряд нарушений законодательства и несоблюдения международных стандартов в сфере обращения с осужденными в Бучанской исправительной колонии №85.

Как сообщает в четверг пресс-служба омбудсмена, мониторинговый визит в колонию был осуществлен 27 декабря 2017 года.

Участники визита конфиденциально пообщались с осужденными, беспрепятственно посетили штрафные, жилые, производственные и другие помещения учреждения.

В общежитиях для проживания заключенных и дисциплинарных помещениях имеют место нарушения норм жилой площади, выяснили наблюдатели. Там не установлены бачки с питьевой кипяченой водой, в связи с чем осужденные пьют воду из централизованной водопроводной сети. Туалетные комнаты в жилых помещениях в антисанитарном состоянии, искусственного освещения недостаточно.

"Заключенные жаловались на наличие в общежитиях крыс, и не безосновательно – участники визита смогли увидеть грызунов воочию", - говорится в сообщении.

Камеры дисциплинарных помещений не оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией, влажность воздуха в них повышенная, окна небольших размеров и не оборудованы форточками, из-за чего удерживаемые лица не имеют доступа к свежему воздуху. Вследствие чрезмерной зарешеченности окон в камерных помещениях недостаточно естественного освещения.

Визит также засвидетельствовал, что вопреки требованиям Уголовно-исполнительного кодекса Украины с трудоустроенными осужденными не заключаются срочные трудовые договоры. Заключенные жаловались на отсутствие проведения с ними праворазъяснительной работы и неосведомленности о размере начисленной им заработной платы.

Кроме того, в ходе визита выявлены нарушения прав осужденных на приватность и медицинскую помощь.

"По результатам визита для принятия соответствующих мер реагирования в Министерство юстиции Украины будет направлен отчет", - подчеркивается в сообщении.