Святой Николай - один из самых почитаемых святых христианской церкви - чудотворец, защитник бедных, защитник детей, а также покровитель путешественников.

Николай был епископом в г. Мире (Ликия; Турция) в ІV веке. По житию, он родился в христианской семье и еще с раннего детства отличался особой набожностью, а священником стал в 19 лет. Еще при жизни был известен тем, что примирял врагов, защищал невинно осужденных, всячески помогал обездоленным. От поколения к поколению передавали, что за свои добрые дела священный после смерти получил от Бога дар постоянно невидимо находиться между людей, творить справедливость и помогать в беде.

Издавна этого святого почитают как чудотворца. Его мощи с 1047 года и по этот день покоятся в итальянском городе Бари, куда попали после турецкого завоевания Ликии.

На украинские земли почитание святителя Николая пришло вместе с христианством и получило широкое распространение. Например, только в Киеве были известны как чудотворные несколько икон святого. Самые известные и самые древние из них - образ Николая Мокрого в Софии Киевской, образы Николая Доброго, Николая Притиска и Николая Набережного в приходских Никольских церквях Подола.

Известно, что святого особенно почитали запорожские козаки. Кроме того, своим первым помощником святителя Николая считают мореплаватели и вообще путешественники.

Праздник Святого Николая в Украине - особенно желанный детский праздник. Дети знали, что в ночь с 18 на 19 декабря священный Николай спускается с неба и оставляет всем послушным детям под подушкой подарки. А непослушным - розги. Впрочем, этого почти никогда не случается. На Зимнего Николая было принято работать в пользу других, особенно бедных и сирот, но ничего не делать для себя.

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