Погода, Новости, загрузка...
Исследователи назвали как минимум 10 причин для мирового беспокойства в 2018 году
04.01.2018 14:34
Исследователи назвали как минимум 10 причин для мирового беспокойства в 2018 году Согласно данным исследовательского центра Eurasia Group нарастающая «геополитическая депрессия» влечет за собой минимум десять рисков для только мира.

Согласно данным исследовательского центра Eurasia Group нарастающая «геополитическая депрессия» влечет за собой минимум десять рисков для только мира.

Экономический и политически рост Китая, который станет причиной американо-китайского конфликта. Сегодня видно, как Китай выходит на новый уровень развития благодаря введенным правилам и законам, разработанной товарно-инвестиционной стратегии и внедрению новых технологий.

Теракты и другие инциденты. Последний раз серьезные происшествия были 11 сентября, когда произошел теракт в США. В 2018 году различных международных конфликтов будет только больше, одно неверное решение Северной Кореи, США, России, Сирии или Ирака — и начнутся новые столкновения.

Соперничество в информационных технологиях. Предполагается, что технологическая война развернется между Соединенными Штатами и Китаем. Другим государствам придется выбирать, чьи достижения использовать и принимать за стандарты. Отставание одного из участников некой гонки приведет к ужесточению войны

Мексиканский фактор. В Мексике ожидаются серьезные изменения, в частности смена власти, а также пересмотр Североамериканского оглашения о свободной торговле. Если переговоры не закончатся удачно, то в Мексике будет наблюдаться спад экономики, так как торговля в государстве сильно зависит от США.

Накаленная обстановка между Ираном и США. Поскольку президент Штатов неровно дышит к Ирану, он будет продолжать всяческие санкции против этой страны за испытания баллистических ракет, якобы в поддержку терроризма и т.д. Иран, конечно же, будет оказывать сопротивление. Соединенные Штаты планируют осуществить ядерную сделку с Ираном. Если она сорвется, то последнее государство составит свою ядерную программу. Это, в свою очередь, может повлечь за собой удары со стороны США либо Израиля.

Снижение влияния государственных институтов. Люди станут менее лояльны к финансовым учреждениям, средствам массовой информации, судам и т.д. Доверие в 2018 году будет медленно, но уверенно спадать.

Переход развитых стран к нео-протекционизму. Вследствие движения против истэблишмента политическая элита развитых стран вынуждена перейти к такому рыночному механизму, который предлагает нео-протекционизм. Согласно этой экономической мысли, будут введены новые, менее заметные барьеры для субъектов хозяйствования: пошлины и квоты заменятся дотациями, субсидиями и требованиями покупать продукцию только отечественных производителей.

Политические сложности в Великобритании. Сейчас Британия пытается выйти из Европейского Союза. Этот долгий и трудоемкий процесс может привести не только к экономическому спаду, но и смене существующей власти, притом не в лучшую сторону. Настоящий премьер-министр может покинуть пост, а освободившееся место займет консерватор, который тоже долго не продержится со своими устаревшими взглядами.

Идентичность в Южной Азии. Сегодня власти Юго-Восточной Азии завладевают доверием людей при помощи исламизма. Коренные китайцы начинают активно протестовать, так как их доля богатства существенно отличается на фоне других. В определенных районах Азии наблюдается гуманитарный кризис, вызванный преследованием мусульман. Также стоит отметить грядущую избирательную кампанию, премьер-министр Моди может последовать национализму для получения доверия народа. Настоящие планы, такие как преследование мусульман и индуистов, будут тщательно скрываться.

Африке потребуется многое сделать для гарантирования безопасности в стране. Сегодня на материке ситуация очень неустойчивая: имеется риск терроризма и воинственности. Иностранные партнеры в 2017 году пытались стабилизировать ситуацию, однако безуспешно. Если не начать ничего делать, инвесторы из других стран могут просто уйти.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить