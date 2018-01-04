Согласно данным исследовательского центра Eurasia Group нарастающая «геополитическая депрессия» влечет за собой минимум десять рисков для только мира.

Экономический и политически рост Китая, который станет причиной американо-китайского конфликта. Сегодня видно, как Китай выходит на новый уровень развития благодаря введенным правилам и законам, разработанной товарно-инвестиционной стратегии и внедрению новых технологий.

Теракты и другие инциденты. Последний раз серьезные происшествия были 11 сентября, когда произошел теракт в США. В 2018 году различных международных конфликтов будет только больше, одно неверное решение Северной Кореи, США, России, Сирии или Ирака — и начнутся новые столкновения.

Соперничество в информационных технологиях. Предполагается, что технологическая война развернется между Соединенными Штатами и Китаем. Другим государствам придется выбирать, чьи достижения использовать и принимать за стандарты. Отставание одного из участников некой гонки приведет к ужесточению войны

Мексиканский фактор. В Мексике ожидаются серьезные изменения, в частности смена власти, а также пересмотр Североамериканского оглашения о свободной торговле. Если переговоры не закончатся удачно, то в Мексике будет наблюдаться спад экономики, так как торговля в государстве сильно зависит от США.

Накаленная обстановка между Ираном и США. Поскольку президент Штатов неровно дышит к Ирану, он будет продолжать всяческие санкции против этой страны за испытания баллистических ракет, якобы в поддержку терроризма и т.д. Иран, конечно же, будет оказывать сопротивление. Соединенные Штаты планируют осуществить ядерную сделку с Ираном. Если она сорвется, то последнее государство составит свою ядерную программу. Это, в свою очередь, может повлечь за собой удары со стороны США либо Израиля.

Снижение влияния государственных институтов. Люди станут менее лояльны к финансовым учреждениям, средствам массовой информации, судам и т.д. Доверие в 2018 году будет медленно, но уверенно спадать.

Переход развитых стран к нео-протекционизму. Вследствие движения против истэблишмента политическая элита развитых стран вынуждена перейти к такому рыночному механизму, который предлагает нео-протекционизм. Согласно этой экономической мысли, будут введены новые, менее заметные барьеры для субъектов хозяйствования: пошлины и квоты заменятся дотациями, субсидиями и требованиями покупать продукцию только отечественных производителей.

Политические сложности в Великобритании. Сейчас Британия пытается выйти из Европейского Союза. Этот долгий и трудоемкий процесс может привести не только к экономическому спаду, но и смене существующей власти, притом не в лучшую сторону. Настоящий премьер-министр может покинуть пост, а освободившееся место займет консерватор, который тоже долго не продержится со своими устаревшими взглядами.

Идентичность в Южной Азии. Сегодня власти Юго-Восточной Азии завладевают доверием людей при помощи исламизма. Коренные китайцы начинают активно протестовать, так как их доля богатства существенно отличается на фоне других. В определенных районах Азии наблюдается гуманитарный кризис, вызванный преследованием мусульман. Также стоит отметить грядущую избирательную кампанию, премьер-министр Моди может последовать национализму для получения доверия народа. Настоящие планы, такие как преследование мусульман и индуистов, будут тщательно скрываться.

Африке потребуется многое сделать для гарантирования безопасности в стране. Сегодня на материке ситуация очень неустойчивая: имеется риск терроризма и воинственности. Иностранные партнеры в 2017 году пытались стабилизировать ситуацию, однако безуспешно. Если не начать ничего делать, инвесторы из других стран могут просто уйти.

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира