В Китае в провинции Ганьсу толпа китайцев поспособствовала суициду девушки, в результате чего несколько из них были задержаны полицией, сообщает Корреспондент .

По данным источника, девушка несколько часов сидела на козырьке здания и за это время внизу собрались несколько десятков человек, которые принялись выказывать недовольство, что она никак не решается на прыжок.

В адрес девушки звучали такие обращения и упреки: "Секундное дело, а ты все никак не соберешься!", "Нужно идти по делам, а девушка все никак не доводит дело до конца".

Также очевидцы происходящего принялись снимать процесс на видео. Когда она впрыгнула, люди отреагировали одобрительным гулом.

Группа спасателей не успела спасти девушку.

По словам отца погибшей, она страдала депрессией и переживала из-за домогательств со стороны учителя в средней школе.

Кроме этого, этот случай является для Китая не первым, когда толпа зевак довела человека до самоубийства.

Как сообщал svodka.net, 20 апреля, известный шведский музыкант и диджей Тим Берглинг, который более известен как Avicii, скончался в возрасте 28 лет . Музыкант умер в столице Омана городе Маскат.

Позже стало известно, что сотрудники правоохранительных органов города Маскат не обнаружили следов преступления в смерти шведского музыканта Avicii, который неожиданно скончался после номинации на Billboard Music Award. Правоохранители отказались предоставлять более подробную информацию журналистам.

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