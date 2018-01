По крайней мере четыре человека погибли в результате аварии, которая произошла в ЮАР в четверг, когда пассажирский поезд сошел с рельсов, зацепив грузовик. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на источники между работников экстренной медицинской помощи, передает "Четверо погибших, несколько пострадавших в Южной Африке после того, как пассажирский поезд сошел с рельсов и врезался в грузовик, после чего тот взорвался и загорелся", - сообщает издание. Отметим, ранее служба экстренной медицинской помощи ER24 сообщала о менее 100 пострадавших в результате инцидента. "ER24 и другие службы прибыли на место, где произошел случай с поездом. По предварительным данным, около 100 человек пострадали", - сообщила служба в Twitter. Инцидент произошел в четверг между населенными пунктами Хенненман (Hennenman) и Крунстадт (Kroonstad). По данным издания Enca, авария произошла с участием поезда и двух автомобилей, в том числе грузового. JUST IN: Four dead, several injured in South Africa after passenger train derails , crashes into truck and bursts into flames - emergency services pic.twitter.com/HCNPWgmkgi - Reuters World (@ReutersWorld) 4 января 2018 ER24, and other services, on scene of a train accident between Hennenman and Kroonstad, FS. Initial reports of approximately 100 patients. Further updates to follow. @ewnupdates @eNCA @ OFMNews9497 @jour_maine @SABCNewsOnline @_ArriveAlive @JacaNews - ER24 EMS (Pty) Ltd. (@ ER24EMS) 4 января 2018 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



видео видео сводки поезд января медицинской помощи экстренной Теги: новости мира