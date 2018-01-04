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В ЮАР поезд сошел с рельс, есть погибшие
04.01.2018 14:37

По крайней мере четыре человека погибли в результате аварии, которая произошла в ЮАР в четверг, когда пассажирский поезд сошел с рельсов, зацепив грузовик. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на источники между работников экстренной медицинской помощи, передает

"Четверо погибших, несколько пострадавших в Южной Африке после того, как пассажирский поезд сошел с рельсов и врезался в грузовик, после чего тот взорвался и загорелся", - сообщает издание.

Отметим, ранее служба экстренной медицинской помощи ER24 сообщала о менее 100 пострадавших в результате инцидента.

"ER24 и другие службы прибыли на место, где произошел случай с поездом. По предварительным данным, около 100 человек пострадали", - сообщила служба в Twitter.

Инцидент произошел в четверг между населенными пунктами Хенненман (Hennenman) и Крунстадт (Kroonstad). По данным издания Enca, авария произошла с участием поезда и двух автомобилей, в том числе грузового.

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