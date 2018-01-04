Цена продажи э/э в ОРЭ в декабре снизилась на 0,2%

Средняя цена продажи производителями электроэнергии в оптовый рынок (ОРЭ) в декабре 2017 года уменьшилась на 0,2% по сравнению с ноябрем – с 995,08 до 992,97 грн/МВт-ч, свидетельствуют данные на сайте ГП "Энергорынок".

Средняя цена продажи ГК ТЭС в декабре-2017 составила 1778,42 грн/МВт-ч (+8,8% к ноябрю-2017), НАЭК "Энергоатом" – 469,39 грн/МВт-ч (-0,8%), ГЭС – 266,19 грн/МВт-ч (-31,7%), ТЭЦ и др. – 1959,34 грн/МВт-ч (+0,4%),"зеленый тариф" (СЭС, ВЭС, малые ГЭС, биомасса) – 4185,86 грн/МВт-ч (-5,1%).

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Доля НАЭК "Энергоатом" в общей структуре отпуска электроэнергии в ОРЭ в декабре составила 53,76% по сравнению с 52,58% в ноябре-2017, доля ГК ТЭС – 27,23% (30,59%), ТЭЦ и других станций – 9,16% (8,45%), ГЭС – 8,56% (7,17%) "зеленых" – 1,29% (1,21%).

Отпуск электроэнергии в ОРЭ в декабре-2017 составил 13 млрд 551,651 млн кВт-ч, в целом в 2017 году – 142 млрд 220,586 млн кВт-ч.

Средняя цена покупки электроэнергии в ОРЭ за декабрь для поставщиков по регулируемому тарифу (ПРТ) снизилась на 0,5% (с 1094,13 до 1088,12 грн/МВт-ч), для поставщиков по нерегулируемому тарифу (ПНТ) – на 0,3% (с 1328,1 до 1324,66 грн/МВт-ч).

Доля ПРТ в общем объеме продажи э/э с ОРЭ за декабрь составила 89,28% (11 млрд 204,446 млн МВт-ч), ПНТ – 10,72% (1 млрд 344,778 млн кВт-ч).

Как сообщалось, средняя цена продажи электроэнергии в оптовый рынок (ОРЭ) производителями в 2016 году (декабрь-2015 к декабрю-2016) возросла на 35,8% – с 741,1 до 1006,13 грн/МВт-ч. В частности, средняя цена продажи ГК ТЭС в декабре-2016 составила 1669,80 грн/МВт-ч (+70,7% к декабрю-2015), "Энергоатома" – 512,62 грн/МВт-ч (+20,5%), ГЭС – 696,9 грн/МВт-ч (-16,7%), ТЭЦ и др. – 1548,82 грн/МВт-ч (-6,5%),"зеленый тариф" (СЭС, ВЭС, малые ГЭС, биомасса) – 4001,84 грн/МВт-ч (+19,4%).