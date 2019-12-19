|Зачем продают землю: в бюджете огромная дыра, Кабмин сворачивает финансирование госпрограмм
|19.12.2019 14:07
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Госбюджет Украины в конце 2019 года оказался в глубоком кризисе. Дефицит госбюджета настолько большой, а кризис настолько глубокий, что Кабмин
Появилось распоряжение премьер-министра Алексея Гончарука об экономии. По нему, на развитие, ремонты, строительство и прочие несрочные вещи не будут выделяться средства. Госказначейство получило на этот счет четкое распоряжение.
Деньги будут предоставляться только по защищенным бюджетным статьям — пенсии, зарплаты и обслуживание госдолга. Чтобы даже случайно не был допущен технический дефолт (несвоевременный расчет с кредиторами).
Возник порочный круг: одной из причин недобора средств в госбюджет (кроме усугубляющейся контрабанды и налоговых откатов, из-за которых процветает налоговая минимизация) стало резкое укрепление гривны. А когда власти нажали на крупные госкорпорации (вроде «Нафтогаза»), и вынудили их продать валюту для наполнения госбюджета — еще больше укрепили гривну, и сократили гривневые поступления от других экспортеров.