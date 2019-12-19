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В Таиланде буддийский монах умер, потому что согрешил с телефоном
19.12.2019 14:22
В Таиланде умер буддийский монах из-за "греха": пил кофе и пользовался телефоном
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Теги:
relax
события
украина
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