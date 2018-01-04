Балерина Анастасия Волочкова сфотографировалась в ледяной купели. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Волочкова: Не знаю, как вы проводите каникулы и праздники новогодние, а я тут во льдах... И в ледяной купели прямо с утра в день своих именин... Фото: volochkova_art / Instagram Фото она опубликовала в Instagram."Не знаю, как вы проводите каникулы и праздники новогодние, а я тут во льдах... И в ледяной купели прямо с утра в день своих именин..." – написала танцовщица. Не знаю, как вы проводите каникулы и праздники новогодние, а я тут во льдах... И в ледяной купели прямо с утра в день своих именин... * #анастасияволочкова #волочкова #балерина #дом #россия #радость #утро #именины #новыйгод #праздник #я #любовь #красота #лед #зима Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova * art) Янв 3, 2018 at 11:43 PST Помимо купания в ледяной воде, Волочкова также знаменита своими шпагатами. Снимки она сопровождает хештегом #шпагатволочковой. В начале августа балерина написала в соцсети: "Этот элемент моей профессии будоражит более, чем то количество благотворительных концертов, которые я организую и танцую... Я буду радовать вас моей формой и растяжкой!" Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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