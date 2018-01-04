|В США пропал с радаров пассажирский самолет
|04.01.2018 14:41
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В ближайшее время правительство Соединенных Штатов запустит операцию для поисков пропавшего самолета с пассажирами, который летел из Оклахома-Сити в Джорджтаун. Точное количество людей пока что не известно.
Радары США не видят самолет с момента, когда тот покинул аэропорт Wiley Post. Данную информацию передает издание Breaking 911. Вылет судна состоялся ещё в среду вечером, специалисты предполагают крушение самолета.
Сейчас власти организовывают поиски, предполагаемое место крушения — Мексиканский залив. Поисковая бригада вылетит из Фрипорта. Через некоторое время должна появиться более точная информация относительно крушения самолета, ждем новостей.
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