В ближайшее время правительство Соединенных Штатов запустит операцию для поисков пропавшего самолета с пассажирами, который летел из Оклахома-Сити в Джорджтаун. Точное количество людей пока что не известно.

Радары США не видят самолет с момента, когда тот покинул аэропорт Wiley Post. Данную информацию передает издание Breaking 911. Вылет судна состоялся ещё в среду вечером, специалисты предполагают крушение самолета.

Сейчас власти организовывают поиски, предполагаемое место крушения — Мексиканский залив. Поисковая бригада вылетит из Фрипорта. Через некоторое время должна появиться более точная информация относительно крушения самолета, ждем новостей.

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