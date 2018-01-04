НБУ вводит автоматизированную систему поиска информации о выданных НФУ лицензиях

Национальный банк Украины (НБУ) вводит автоматизированную систему поиска информации о выданных небанковским финансовым учреждениям (НФУ) лицензиях, сообщил НБУ на веб-сайте.

Согласно сообщению, новая поисковая система позволяет пользователям самостоятельно формировать и загружать информацию о выданной НФУ генеральной лицензии на осуществление валютных операций, а также испытывать срок действия такой лицензии.

В ближайшее время НБУ планирует расширить поисковую систему информацией о выданных НФУ лицензиях на перевод средств в национальной валюте без открытия счетов, а также о выданных юридическим лицам лицензиях на предоставление банкам услуг по инкассации.