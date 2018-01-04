Незаконные вооруженные формирования вместе с российскими СМИ готовятся к съемке рельсовых видео о якобы нарушении со стороны сил АТО на Донбассе перемирия. Об этом сегодня сообщил на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник со ссылкой на данные Главного управления разведки, передает корреспондент

"Российско-оккупационное командование активизировало провокационные мероприятия с целью обвинения Украины в нарушении минских договоренностей и дезинформации международного сообщества. Сейчас начата подготовка противником новой серии сфабрикованных фото- и видеоматериалов, так называемых, доказательств якобы нарушении режима прекращения огня украинскими подразделениями", - сказал он.

В частности, рассказал А.Мотузяник, на мариупольском и Новоайдарском направлениях с привлечением съемочных групп российских СМИ идет подготовка к возможным провокациям на передовых позициях, так называемых армейских корпусов российско-оккупационных войск.

Также, по его словам, соперник распространяет слухи между местного населения и своих войск о якобы намерениях сил АТО возобновить активные боевые действия.

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