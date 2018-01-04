С 9 сентября в Украине существенно подорожал алкоголь. Так минимальные розничные цены на водку повышены на 14%, или на 9,77 грн. до 79,55 грн/бутылка емкостью 0,5 л. И это в себестоимости.

Продавцы алкогольных напитков, не стесняясь в выражениях, сообщают, что теперь на прилавке самая дешевая бутылка водки будет стоить 90 грн, бутылка шампанского – от 120 гривен, пишет со ссылкой на .

"Повышением цен, чиновники рассчитывают прежде только благодаря уплате акциза залатать дыры в бюджете. Но увеличение цен снижает объемы потребления, соответственно - поступления в казну", - говорит Председатель Комитета экономистов Украины Андрей .

Так что "сообразить на троих" уже не у каждого получится. Учитывая подорожания спиртных напитков, некоторые граждане нашей страны, которые зависимы от пагубной привычки, все чаще ищут дешевую замену более дорогой водке и наливке.



Знай.ua поинтересовался, что употребляют украинцы, когда нет денег, и чем чреваты такие альтернативы.

Ударим боярышником по подорожанию алкоголя

Многие помнят историю из российского Иркутска, где несколько десятков человек умерли от употребления настойки боярышника.

К сожалению, пьют такие напитки не только в России. Просто в виду различия названия, не все украинцы обратили внимание на скромные пузырьки с надпись "Настойка глоду" в аптеке.

Один из жителей Ровно, в социальной сети рассказал о новой чуме, с которой сталкиваются практически ежедневно в разных уголках города. Мужчина говорит, что после очередного подорожания алкоголя, все чаще встречает на улицах разбросанные пустые бутылки из под настойки боярышника. Не секрет, что такая настойка включает в себя спирт. Настойку можно купить в любой аптеке, без рецепта.

"В городе новая чума. В отличие от акцизного алкоголя, настойки, типа боярышника можно приобрести в любое время суток в любой круглосуточной аптеке. Такие баночки теперь можно встретить везде, от подъездов до детских площадок", - пишет житель Ровно, и в подтверждение добавляет фото.

Отпускают украинский боярышник в аптеках без рецепта. На сайтах киевских аптек пузырек стоит в районе 8 гривен, у оптовиков один пузырек обойдется от 3 гривен.

Одеколон, полироль, крем для обуви…

Все помнят фильм "Джентльмены удачи", когда герой, когда Крамарова выпил иностранный шампунь вместо одеколона, так как флакон был похож на одеколонный.

Из рассказов пожилых людей, многие знают, о том, что тогда пили всякую гадость за неимением водки, а сейчас все это повторяется, за неимением денег. Нормальные алкогольные напитки стали дефицитом во времена Союза, тогда народ и начал изобретать "народные" способы выпить чего-то погорячее.

В советские времена очень популярным напитком у алкоголиков Советского Союза 70-е годы была политура – жидкость, используемая в отделочных работах с большим содержанием спирта. Тогда даже была популярна песенка с припевом: "Эге-гей политура, эге-гей самогон. Эге-гей сами гоним, эге-гей сами пьем." Что сказать, в СССР жить было страшно, но весело. Сейчас эти времена возвращаются и политура снова входит в моду.

"Знаю про напиток "Александр третий". Это коктейль из одеколона "Саша" и "Тройного одеколона". Припоминаю, услышанный в советские времена рецепт извлечения спирта из обувного крема. Намазать крем на ломтик хлеба, подождать пока спирт впитается, крем снять, хлебушек скушать. Вот такие вот изыски были", - вспоминает Николай Иванович из Обухова.

Напиток с необычным названием Борис Фёдорович был не отдельно популярен, но все же практиковался. Спирт добывали из клея БФ. Емкость с клеем ставили под сверлильный станок. В патроне зажималась деревянная палка. На мелких оборотах, за ночь, клеевой компонент налипал на эту палку. В силу сложности и длительного срока изготовления не пользовался популярностью, так же как добыча спирта из лаков.

"В 89 после института попал на завод, сам лично видел, как делали "шемурдяк". Разводят водой клей БФ, бросают горсть соли. Отстаивается минут 10-15, потом под сверло, вместо сверла деревянная планка. Похожая на резину субстанция наматывалась, а в емкости оставалась мутная жидкость - спирт.Потом эту жидкость спускают по замороженной железяке – и спирт готов", - пишут на одном из форумов.

А наш притончик…

Многим потребителям не по карману алкоголь по новым ценам, большинство покупателей, будут искать более дешевые напитки, соответственно выбор падет в пользу суррогата.

"Я не часто пью алкогольные напитки. По праздникам и вероятно в пятницу вечером. Летом, в жару хочется выпить пару бокалов пива после работы в душном офисе. Могу суверенностью сказать, что высокая цена помогать выявлять подделки, ведь качественное не может быть дешевым. Когда стоимость напитка ниже установленной минимальной, это фальсификат. Но сейчас даже паленный алкоголь спокойно могут продавать по акцизной цене. Так что никто не застрахован", - рассказывает Михаил Бутенко из .

За несколько лет, отечественный теневой рынок алкоголя существенно вырос, и будет расти утверждают эксперты. Соответственно, легальные производители могут понести огромные убытки. Потирает руки и армия профессиональных самогонщиков на дому.

"Как-то летом, мы поехали к родственникам в деревню в Кировоградскую область Шашлычок, посидели, выпили. Водка закончилась, а магазин закрыт уже был. Знали, что соседка продает самогон. Решили купить, дверь открыл ее внук, вынес бутылку и мы ушли. На пол пути мальчишка нас догнал, извинился и сказал, что забыл в бутылку камушек бросить, а бабушка так всегда делала. Я понял сразу, что это за камушек, и что купили мы карбидную брагу",- вспоминает Николай Бондаренко.

Такой вариант изготовления продукта не редок. Очень часто, не порядочные распространители самогона используют карбид. Это старая технология, низкокачественный продукт с использованием карбида. По аналогии с реакцией карбида с водой, идет быстрое бурление низкосортной браги. Карбид кальция взаимодействует с водой с образованием ацетилена и осадка в виде гашеной извести. Таким образом градус растет. Не подготовленный организм реагирует бурно на такой коктейль – можно притравиться, а можно и умереть.

Таблица Менделеева в бутылке

По данным ВООЗ, в Украине ежегодно от отравления суррогатным алкоголем умирают десятки тысяч людей. В прошлом году дешевый суррогат стал причиной смерти более шестидесяти человек на Харьковщине и Николаевщине.

Эксперты напоминают, что маркировка должна быть нанесена на украинском языке, а на внешний стороне этикетки указаны названия государства-производителя, предприятия и его юридический адрес, телефон, местонахождение, название напитка, емкость бутылки, содержание спирта, сахара, дата изготовления продукции, гарантийный срок, информация о пригодности и год тиража - только в таком случае можно быть уверенным, что алкоголь, который вы покупаете, является подлинным. Если же это ввозной алкоголь, к нему обязательно должен быть перевод на украинском языке. Это означает, что продукт прошел контроль и является безопасным для здоровья потребителей.

Карбид, ацетон, скипидар и еще множество подручных средств – все это входит в кустарное производство "самопалов". Плюс клофелин в небольших дозах, который расширяет кровеносные сосуды, понижает давление, вследствие чего алкоголь быстрее попадает в мозг.

"Иногда под клофелином хватает бутылки пива на нескольких человек, которая оказывает эффект бутылки водки", - рассказал на условиях анонимности один из пользователей.

Планчик, соль и маковое зелье

Ситуация с наркотиками в Украине вызывает серьезные опасения у специалистов, как правоохранителей, так и медиков. Все больше зелья изготавливается у нас в стране, появляются новые психотропные вещества.

С каждым годом все больше молодежи уходит "в отрыв" с помощью дешевых наркотических и психотропных препаратов.

На первом месте здесь стоит так называемая "травка" - марихуана или конопля для многих стала средством от стресса. Цена спичечного коробка – от 120 гривен.

Но бывалые называют это детским баловством и используют более тяжелые наркотики – а именно, соли.

Силовики даже выделили их в отдельную категорию: "китайские соли" - вещества, из которых изготавливаются тяжелейшие и опаснейшие наркотики, такие как амфетамин, метамфетамин, метадон. Все они имеются в свободной продаже и отсутствуют в списке запрещенных к реализации веществ. Любой может зайти в интернет и узнать, что надо для изготовления наркотиков, а затем и покупки этих ингредиентов. Вы получите даже методичку, как готовить зелье в домашних условиях. Аналоги психотропов расходятся через интернет беспрепятственно.

Все "дизайнерские" наркотики — это не более чем вариации или аналоги известных наркотиков, синтезированных из легальных компонентов. Основная идея состоит в том, чтобы передать эффект от основного наркотика, производители немного изменяют химическую формулу вещества, в результате препарат оказывается в «серой» зоне, он не запрещен, но его действие эквивалентно действию реального наркотика.

Например офтальмологические капли Тропикамид (аптечная цена 58 грн), введенные в кровь, вызывают наркотический эффект. Таким же действием обладают простейшие таблетки от кашля, которые содержат кодеин – например, Кодтерпин (его стоимость от 30 грн) или Терпинкод, который сейчас практически отсутствует в интернете, но продается из-под прилавка.

Все знают, что из аптек исчезли необходимая в хозяйстве марганцовка, противоаллергический препарат Димедрол (его теперь можно достать только на черном рынке по бешеным ценам), болеутоляющий Трамадол. В число "наркоманских" средств входит также Тетралгин, Лирика, Нурофен плюс.

Набирает обороты в стране и маковое зелье. За большим забором или на отдаленном участке за посадками кукурузы и других сельскохозяйственных культур, некоторые предприимчивые крестьяне выращивают мак. Семена мака отлично идут в хозяйстве на кутью и пирожки, а вот остальное готовы купить производители зелья. Стоимость бывает очень разной – от нескольких десятков гривен для одинокой бабушки, до нескольких сотен гривен за пучок стебел тем, кто умышленно растит мак на продажу. А технология варева макового зелья не нова.

Многие видят в повышении цен на алкоголь позитив: в развитых странах из-за повышенного акциза на спиртное и на сигареты, проблемы с подакцизными товарами и их потребителями нет. Также должно уменьшиться потребление алкоголя подростками - что уже само по себе позитивный факт. Но никто не даст гарантии, что нынешняя украинская молодежь да и старшее поколение на перейдут на более дешевые и, часто, небезопасные для жизни суррогаты, или, что еще хуже, не начнет употреблять более дешевые самопальные наркотики. Поэтому нужно не просто бороться с тем или иным явлением, а создавать действенную государственную программу. Ведь пока то, что есть - не работает вовсе.

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