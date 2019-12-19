Сегодня президент РФ Владимир Путин проводит большую пресс-конференцию. Не обошлось без вопросов об Украине и войне на Донбассе.

Об этом пишет Страна.

В ходе общения с журналистами Путин ответил, откуда на Донбассе военная техника, танки и военные. Вполне ожидаемо, Путин снова заявил, что россиян на Донбассе нет.

“Что касательно вывода иностранных войск. Там (на Донбассе, - ред.) их нет. Там есть местная милиция, она состоит из местных жителей. Мне задают вопрос, откуда там танки и другая техника. В разных частях мира, где вооруженные конфликты, есть техника. Откуда государства берут такую технику? От государств, которые им симпатизируют“, - сказал Путин.

Он отметил, что конфликт нельзя решать военным путем. Нужно говорить с людьми, взаимодействовать с жителями Донбасса. Только тогда военная агрессия прекратится.

“Главное - желание решить конфликт в диалоге с людьми, а не силовым способом - танков, артиллерии и авиации. Президент Украины у меня спрашивал: "Какой авиации?" Он забыл уже. Известная фраза - "Донбасс порожняк не гонит" - она такая хулиганская, но она есть в душе у людей“, - сказал Путин.

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