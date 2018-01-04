10-тысячные акции в городах Ахваз, Керманшах и Горган активно освещали государственные СМИ, приводили слова участников. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Акции прошли в нескольких городах Ирана Фото: ЕРА 10-тысячные акции в городах Ахваз, Керманшах и Горган активно освещали государственные СМИ, приводили цитаты участников.На одной из акций демонстранты распевали: "Кровь в наших жилах – это дар нашего лидера" и "Мы не оставим своего лидера в одиночестве". Также они несли портреты верховного лидера Ирана, аятоллы Али Хаменеи, и скандировали лозунги против участников антиправительственных митингов.28 декабря 2017 года в Иране начались самые масштабные за последние восемь лет антиправительственные выступления. От властей страны требуют побороть бедность, освободить политзаключенных, положить конец произволу полиции и прекратить участие в конфликтах в Йемене, Сирии и Ираке. 30 декабря в столице Ирана Тегеране протестующие пытались штурмовать государственные здания.31 декабря президент Ирана Хасан Рухани заявил, что граждане страны могут свободно выражать свое недовольство, но призвал избегать насилия.2 января духовный руководитель Ирана Али Хаменеи назвал демонстрации происками врагов Ирана.Глава Революционного суда Тегерана Ходжатолеслам Казанфарабади 2 января обвинил участников акций протеста в мятеже.За время протестов погибло 23 человека. Силовики задержали не менее 500 человек.2 января телеканал Fox News сообщил о "панике" иранских властей в связи с протестами в стране. К такому выводу телеканал пришел на основании отчета с нескольких совещаний высшего руководителя Ирана, переданного ему Национальным советом сопротивления Ирана.3 января командующий Корпусом стражей исламской революции, элитного подразделения вооруженных сил Ирана, Мохаммад Али Джафари заявил о подавлении протестов в стране. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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